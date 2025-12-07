Названы безубыточные экономические отрасли в Иркутской области

Аналитики Иркутскстата подвели финансовые итоги деятельности организаций региона за январь – сентябрь 2025 года. В частности, выявлены безубыточные экономические отрасли.

«В ряде видов экономической деятельности все субъекты хозяйствования получили прибыль. Нет убыточных предприятий в производстве кокса и нефтепродуктов, готовых металлических изделий, мебели, электрического оборудования, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, а также в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования», – сообщили в Иркутскстате.

Всего за девять месяцев 2025 года организации Приангарья получили 225,5 млрд рублей. Основная часть общей прибыли приходится на предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых – 43,2% – и обеспечением электрической энергией – 26,8%.

Доля прибыльных среди всех компаний составляет 68,2%.