Новости

Туризм 2025, последние новости
Кемпинги, пляжи и кафе могут появиться на территории нацпарка в Приангарье
Для развития туризма в Иркутской области нужен искусственный интеллект
Ольхон вошел в топ направлений по приросту ранних бронирований на зимний сезон
Все материалы сюжета

Москва грозит юридическим преследованием за изъятие российских активов в ЕС

Москва намерена привлечь к юридической ответственности как страны, так и конкретных лиц, ответственных за возможную конфискацию российских активов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью ВГТРК.

«Ответственность будет как страновая, так и персональная, юридическая», — подчеркнул он. По словам Пескова, никто не хочет брать на себя ответственность за изъятие активов, однако «деньги очень хотят», передаёт РБК.

«Этих денег, о которых они говорят, хватит ещё пару лет финансировать военные действия против Украины», — добавил пресс-секретарь.

В последние месяцы руководство Евросоюза активно обсуждает возможность конфискации замороженных российских активов. 3 декабря Еврокомиссия одобрила два варианта финансирования Украины, включая «репарационный кредит» за счёт российских активов. Для утверждения этого решения требуется квалифицированное большинство голосов в ЕС, без согласия всех членов.

По данным Politico, план предусматривает выделение Киеву €165 млрд: €25 млрд на счетах частных банков стран ЕС и €140 млрд в депозитарии Euroclear в Бельгии, где хранится большая часть российских активов.

Читайте также:

Медведев: новая стратегия США — попытка разворота огромного корабля
7 декабря 2025
Еврокомиссар по обороне призвал ЕС разработать собственный мирный план по Украине
5 декабря 2025

Однако Бельгия выступает против «репарационного кредита», опасаясь репутационных рисков и нежелая нести ответственность в одиночку. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германии Фридрих Мерц пытались убедить бельгийского премьера Барта де Вевера изменить позицию, но безуспешно.

Против плана также высказались Euroclear и Европейский центральный банк. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что юридическое и финансовое обоснование изъятия российских активов выглядит «обоснованным с натяжкой».

Москва предупреждает о жёстком ответе на любые незаконные действия с российскими активами в ЕС и намерена отстаивать свои интересы в судах. Президент Владимир Путин говорил о подготовке пакета ответных мер на случай конфискации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (803)


Реклама на сайте

"Глобальное утепление"
«Глобальное утепление» выходит на экраны
Утепление всех частных домов в Иркутской области оценили в 370 млрд рублей
Глобально утеплились
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес