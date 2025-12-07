Новости

Туризм 2025, последние новости
Кемпинги, пляжи и кафе могут появиться на территории нацпарка в Приангарье
Для развития туризма в Иркутской области нужен искусственный интеллект
Ольхон вошел в топ направлений по приросту ранних бронирований на зимний сезон
Все материалы сюжета

Медведев: новая стратегия США — попытка разворота огромного корабля

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал новую стратегию национальной безопасности США как попытку «разворота огромного корабля», который долгое время двигался по инерции и теперь решил изменить курс.

«Это не просто очередной набор надменных дипломатических формул. Это попытка изменить направление движения большого судна, которое долго шло по инерции», — отметил Медведев, передаёт «РИА Новости».

Согласно обновлённой стратегии, представленной администрацией президента Дональда Трампа, США ставят приоритетом восстановление стратегической стабильности с Россией.

Читайте также:

Москва грозит юридическим преследованием за изъятие российских активов в ЕС
7 декабря 2025
Еврокомиссар по обороне призвал ЕС разработать собственный мирный план по Украине
5 декабря 2025

При этом, как сообщало The Wall Street Journal, Европа была шокирована описанием себя в новом документе. Европейские страны там представлены как своенравные державы, переживающие упадок и уступившие часть суверенитета Евросоюзу.

Украина в 33-страничном документе упоминается лишь три раза, сообщает газета "Ведомости". В нём подчёркивается, что продолжающийся конфликт между Россией и Украиной усиливает внешнюю зависимость Европы. В частности, приводится пример зависимости Германии от Китая и России: «Сегодня немецкие химические компании строят в Китае одни из крупнейших в мире перерабатывающих заводов, используя российский газ, который они не могут получить у себя на родине».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (803)


Реклама на сайте

"Глобальное утепление"
«Глобальное утепление» выходит на экраны
Утепление всех частных домов в Иркутской области оценили в 370 млрд рублей
Глобально утеплились
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес