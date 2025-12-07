Новости

Туризм 2025, последние новости
Кемпинги, пляжи и кафе могут появиться на территории нацпарка в Приангарье
Для развития туризма в Иркутской области нужен искусственный интеллект
Ольхон вошел в топ направлений по приросту ранних бронирований на зимний сезон
Все материалы сюжета

Вернуть отопление в 1,5 тысячи остывших домов в Ангарске обещают к полуночи

Авария произошла сегодня в городе Ангарске Иркутской области на ТЭЦ-9, в результате чего вышел из строя один из котлов. Восстановить теплоснабжение обещают в ближайшее время.

«В итоге были понижены параметры теплоносителя в 1546 домах. <...> Работают аварийные бригады. Приступили к вводу резервного котла. Как сообщает Байкальская энергетическая компания, температура должна быть приближена к норме к полуночи. Следующий шаг – ввод еще двух котлов, чтобы выйти на пиковые режимов до вторника, поскольку тогда ожидается холодный фронт», – рассказал губернатор региона Игорь Кобзев.

По данным БЭК, каждый из агрегатов позволит увеличить температуру в системах отопления на 10-15 градусов. Ситуация остается на особом контроле. Количество привлеченного персонала увеличено до 80 человек. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Из-за инцидента в городе введен режим повышенной готовности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

"Глобальное утепление"
«Глобальное утепление» выходит на экраны
Утепление всех частных домов в Иркутской области оценили в 370 млрд рублей
Глобально утеплились
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес