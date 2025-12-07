Вернуть отопление в 1,5 тысячи остывших домов в Ангарске обещают к полуночи

Авария произошла сегодня в городе Ангарске Иркутской области на ТЭЦ-9, в результате чего вышел из строя один из котлов. Восстановить теплоснабжение обещают в ближайшее время.

«В итоге были понижены параметры теплоносителя в 1546 домах. <...> Работают аварийные бригады. Приступили к вводу резервного котла. Как сообщает Байкальская энергетическая компания, температура должна быть приближена к норме к полуночи. Следующий шаг – ввод еще двух котлов, чтобы выйти на пиковые режимов до вторника, поскольку тогда ожидается холодный фронт», – рассказал губернатор региона Игорь Кобзев.

По данным БЭК, каждый из агрегатов позволит увеличить температуру в системах отопления на 10-15 градусов. Ситуация остается на особом контроле. Количество привлеченного персонала увеличено до 80 человек. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

Из-за инцидента в городе введен режим повышенной готовности.