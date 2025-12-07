Новый год глазами жителей Иркутска

По данным опроса SuperJob, большинство иркутских респондентов воспринимают наступление Нового года позитивно. Лишь небольшая доля опрошенных испытывает негативные эмоции.

Всего 22% жителей заявили, что они искренне обожают этот праздник. Среди остальных выделяется значительная группа тех, кто относится к нему положительно, но умеренно («люблю, но без фанатизма») — около 37%.

Спокойное восприятие характерно почти для трети участников исследования (28%). А вот отрицательное мнение высказали лишь 6%, причем абсолютное меньшинство прямо выразили неприязнь (2%) или неприятие (4%).

Интересно отметить различия между мужчинами и женщинами. Так, женщины гораздо чаще признавались в любви к этому празднику (25% против 20% среди мужчин). Мужчины же продемонстрировали большую склонность к умеренному отношению (31% против 26% среди женщин).

Молодые участники (до 35 лет) оказались самой эмоциональной группой: поклонников Нового года среди них оказалось заметно больше (34%), однако и процент ярко выраженных противников тоже значительно вырос (10%).



Также исследование показало, что семейные респонденты склонны испытывать больше положительных эмоций, нежели одинокие граждане. Особенно много любителей отмечать Новый год оказалось среди семей с детьми.