Средняя ставка по накопительным счетам повысилась до 15,97% в ноябре

Согласно исследованию Финуслуг, средняя доходность накопительных счетов в двадцати крупнейших российских банках увеличилась в ноябре текущего года. Ставка поднялась на 0,06 процентных пункта и составила теперь 15,97% годовых. Максимальное предложение среди банков первой двадцатки достигло отметки в 18,50%, что также является повышением относительно предыдущего месяца, когда оно составляло 18,00%.

Мониторинг показал, что повышение ставок произошло в четырёх крупных банках из списка топ-20. Диапазон увеличения варьировался от 0,5 до 2,0 процентных пунктов. Одновременно ещё четыре банка решили снизить свои ставки по таким продуктам, уменьшив их на величину от 0,4 до 1,0 процентных пунктов. Остальные банки оставили уровень доходности без изменений.

Ранее ЦБ пообещал «действовать аккуратно» при дальнейшем снижении ключевой ставки, чтобы не нарушить хрупкую тенденцию к снижению темпов роста потребительских цен. Об этом сообщил директор департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Андрей Ганган. По его словам, решение о возможных изменениях ставки в декабре станет ясным непосредственно перед запланированным заседанием Совета директоров Банка России, которое состоится 19 декабря.

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов выразил уверенность, что средняя ключевая ставка Центробанка в 2026 году установится на отметке 15%. Этот показатель отражён в бизнес-стратегии банка и представляет собой существенное уменьшение по сравнению с пиковым значением 21% в 2025 году.

Дмитрий Пьянов подчеркнул высокую чувствительность розничного сегмента бизнеса ВТБ к колебаниям монетарной политики. Он обратил внимание на потенциальную нестабильность первого квартала следующего года вследствие планового увеличения налога на добавленную стоимость и неясности в скорости реакции рынка на изменение кредитных условий. По его оценке, инфляционные ожидания в первые два квартала 2026-го вероятно возрастут.


