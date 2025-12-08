Стратегия безопасности США поможет урегулировать конфликт с Украиной – Песков: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: новая стратегия безопасности США будет направлена на урегулирования конфликта с Украиной, сумма валюты на вкладах россиян сократилась в два раза, МРОТ, пенсии и социальные выплаты вырастут в Новом году, а в Иркутской области авария на ТЭЦ оставила без тепла свыше 1,5 тысячи домов. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Стратегия мира

Обновленная Стратегия национальной безопасности США может быть залогом для урегулирования конфликта с Украиной, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Корректировки, которые мы видим, я бы сказал, они соответствуют во многом и нашему видению, и, наверное, можно надеяться на то, что это может быть скромным залогом того, что удастся конструктивно продолжить совместную работу над поиском мирного урегулирования по Украине как минимум», – сказал он.

Рост выплат

В России в следующем году вырастут минимальный размер оплаты труда, пенсии и социальные выплаты. МРОТ будет равен 27 093 рублей – почти на 21% больше, чем в 2025 году, страховые пенсии по старости с января будут проиндексированы на 7,6% и составят в среднем 27,1 тысячи рублей, социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,8%, в среднем до 16 590 рублей.

Валюта не в тренде

Объем валюты на вкладах россиян за последние четыре года упал более чем в два раза – это выяснили аналитики. В начале 2022 года объем валюты составлял $93 млрд, к сентябрю 2025 года он сократился до $40 млрд. Большая часть от этих денег, отмечают эксперты, сосредоточена в руках нескольких десятков человек.

Авария на ТЭЦ

Авария произошла накануне в городе Ангарске Иркутской области на ТЭЦ-9, в результате чего вышел из строя один из котлов. Из-за инцидента батареи остыли в 1,5 тысячи домов. Оперативно были организованы восстановительные работы, ввели в эксплуатацию резервный котел. Следующий шаг – ввод еще двух котлов ко вторнику. Работы ведутся круглосуточно. В городе действует режим повышенной готовности.

Безубыточные отрасли

Аналитики Иркутскстата подвели финансовые итоги деятельности организаций региона за январь – сентябрь 2025 года, выявив безубыточные экономические отрасли. В их числе – производство кокса и нефтепродуктов, готовых металлических изделий, мебели, электрического оборудования, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, а также в сфера ремонта и монтажа машин и оборудования.