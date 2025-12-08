Банковская реформа: ИНН свяжут со всеми счетами россиян

Центральный Банк России планирует обязать коммерческие банки привязывать индивидуальный налоговый номер (ИНН) каждого клиента к банковскому счету. Такое решение анонсировала заместитель председателя Центрального банка Ольга Полякова в своем интервью РБК. По словам представителя регулятора, нововведение связано с созданием системы «Антидроп», направленной на борьбу с нелегальным использованием банковских карт третьими лицами («дропперами»).



При введении данного правила потребуется, чтобы ИНН стал обязательной частью реквизитов банковского счета как для вновь открываемых счетов, так и тех, которые уже существуют. Таким образом, банкам придется дополнительно собирать необходимую информацию, однако Полякова подчеркнула наличие удобных инструментов Федеральной налоговой службы, позволяющих установить ИНН клиента без прямого обращения к нему.

Система «Антидроп», разработка которой активно ведется Банком России, позволит выявлять операции, проводимые незаконно использованными картами третьих лиц. Согласно замыслу разработчиков, основным идентификатором в рамках платформы станет именно ИНН физического лица. Заместитель главы Центробанка добавила, что внедрение подобной меры поддержано банковской системой, поскольку большинство кредитных организаций уже работают с данным типом идентификации.

Дополнительным этапом подготовки к внедрению стала законодательная инициатива, вступившая в силу с начала осени 2025 года, согласно которой банки обязаны запрашивать ИНН физических лиц при выдаче кредитов и займов. Данный механизм призван снизить риски злоупотреблений банковскими услугами и предотвратить финансовые преступления.



По мнению Банка России, понятие «дропперства» охватывает ситуации, когда карта используется третьим лицом для вывода денег, полученных незаконным путем, либо в целях содействия различным финансовым махинациям. Как правило, подобные схемы могут реализовываться осознанно или случайно, вследствие действий злоумышленников.

В ноябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина признала проблему чрезмерной блокировки счетов честных граждан российскими банками. Регулятор совместно с финансовыми учреждениями ужесточил контроль за операциями для предотвращения мошеннических действий, однако нередко страдают добропорядочные клиенты, сталкиваясь с ограничением доступа к своим средствам без четких разъяснений.

Набиуллина подчеркнула снижение числа жалоб на случаи мошенничества, отметив позитивную тенденцию, одновременно выразив озабоченность ростом сообщений о неправомерных блокировках счетов. «Борьба с преступностью привела к тому, что некоторые меры оказались излишне жесткими», — сказала она.

Отметим, что правительство России в 2025 году существенно усилили борьбу с мошенничеством. Уже введен в действие первый комплекс защитных мер, а вскоре ожидается принятие второго пакета реформ, включающего ограничения на количество банковских карт, которыми может владеть одно лицо, введение ответственности для банков и мобильных операторов за кражу средств, а также дополнительные мероприятия по усилению контроля.