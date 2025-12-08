Почему дорожает рубль и почему стоит держать наличные доллары?

Рубль уверенно укреплялся последние несколько недель, однако время от времени испытывает серьезные колебания. Так, в пятницу произошел резкий скачок курса пары CNY/RUB, опустившейся ниже отметки 10,62 рублей, чего не происходило с февраля текущего года.

Укреплению национальной валюты способствует избыточное предложение иностранной валюты, обеспечиваемое крупными экспортёрами. Компании вынуждены продавать значительные объемы валюты, компенсируя низкие доходы от дешёвых ресурсов. Кредитование по-прежнему дорогостоящее, а рублёвая нагрузка на предприятия велика.

Дополнительно валюта поступает на рынок от инвесторов и трейдеров, стимулированных улучшением международной обстановки. Стоит отметить, что начиная с пятницы ЦБ увеличивает ежедневный объём продажи иностранной валюты Министерству финансов почти в два раза в рамках бюджетного правила.

Однако общий спрос на валюту остаётся невысоким, несмотря на традиционно повышенный уровень покупок в преддверии Нового года. Ограничивающим фактором остаются строгие денежные условия, установленные государством.



Даже несмотря на продолжающееся воздействие этих факторов, уже в ближайшее время возможен рост интереса к валюте, отмечают эксперты БКС. Импорт товаров накануне праздников и стремление населения защититься от неопределённости путём покупки долларов и евро могут поддержать спрос. Подогревают настроения традиционные предновогодние стратегии ухода в валюту, а также ожидания уменьшения объемов продажи валюты центральным банком с января.

Что касается денежно-кредитной политики, Банк России собирается провести очередное изменение ключевой ставки 19 декабря, скорее всего, снова уменьшив её на половину процента — до 16%. Тем временем статистика показывает, что инфляция снижается гораздо быстрее ожидаемого, что открывает перспективы дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Немаловажным событием станет отмена ограничений на международные переводы гражданам России и дружественным странам, что увеличит спрос на иностранные деньги.

Факторы, способствовавшие укреплению рубля в ноябре, пока сохраняют свою силу, однако они начинают терять эффективность в краткосрочной перспективе. Ключевыми факторами риска станут дальнейшие шаги центрального банка и динамика экспорта энергоносителей, чья цена остаётся крайне низкой.

«В базовом сценарии юань в декабре способен вернуться в район 11 руб. При таком развитии событий официальный курс доллара поднимется к 78 руб.», – резюмируют аналитики БКС.