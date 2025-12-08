Новости

Российский уголь бьет рекорды: ноябрьские цены взлетели на 10%

Цены на российский экспортный уголь в ноябре достигли наивысших уровней за весь 2025 год, что вызвано сокращением угледобывающих мощностей главного покупателя — Китая. Такие данные содержатся в отчёте Центра ценовых индексов (ЦЦИ), сообщает газета «Ведомости».

Согласно представленным сведениям, средняя стоимость одной тонны энергетического угля калорийностью 6000 ккал/кг на условиях поставки FOB («с погружением на борт судна») на Дальнем Востоке достигла $90, что превышает значение предыдущего месяца на 10%. Последняя зафиксированная выше стоимость наблюдалась в декабре 2024 года, когда цена равнялась $93 за тонну.

Средняя цена аналогичного угля в порту Тамань выросла до 73 за тонну(+3% к октябрю), а в портах Балтийского региона установилась на уровне $64 за тонну (аналогичный рост на 3%). Экспортные котировки в обоих регионах соответствуют историческим максимумам, достигнутым с февраля 2025 года.

Учитывая начало активного периода отопления, сохраняется вероятность подорожания российского угля на экспортных рынках в первой половине зимы 2026 года.


