Взносы по ПДС выросли вчетверо

Объем добровольных вкладов по Программе добровольных сбережений (ПДС) за первые девять месяцев 2025 года увеличился в 4,3 раза по сравнению с показателями за аналогичный период 2024 года. Согласно данным обзора ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов, опубликованным Банком России, в первом полугодии и третьем квартале граждане внесли в ПДС сумму в размере 160,3 млрд рублей. Для сравнения, за весь предыдущий год сумма добровольных взносов составила 101,6 млрд рублей, сообщает газета "Ведомости".

Активизация привлечения средств в ПДС связана с распространенностью комбинированных инвестиционных продуктов с повышенной доходностью и поддержкой государства, которая заключается в частичном софинансировании вклада граждан.

Программы государственных пенсионных накоплений действуют в России с 1 января 2024 года. По состоянию на конец первого года функционирования, общий объем взносов превысил 220 миллиардов рублей, включая государственные субсидии и переводы пенсионных накоплений. Всего в 2024 году участниками стали 2,8 миллиона человек, заключивших договоры на общую сумму 2,9 миллиона штук.

Во втором квартале 2025 года приток средств продолжил расти: инвесторы вложили в программу 47,2 млрд рублей, а в третьем квартале эта сумма увеличилась до 73,9 млрд рублей. Общий объем добровольных взносов за январь-сентябрь составил 160,3 млрд рублей. Дополнительно граждане смогли перевести в ПДС собственные пенсионные накопления объемом 103,3 млрд рублей. Впервые за историю существования программы государство выделило субсидию в размере 51,8 млрд рублей в качестве поощрения участникам за внесение собственных средств в прошлом году.

За девять месяцев 2025 года число договоров увеличилось до 7,4 млн штук, а общая сумма привлечённых средств достигла 512,7 млрд рублей.

Таким образом, Программа добровольных сбережений продолжает оставаться привлекательной альтернативой традиционным пенсионным накоплениям, предлагая выгодное сочетание гарантированной доходности и государственной поддержки.

Ранее Минфин заявил, что изучает возможность введения ограничений на вывод средств из программы долгосрочных сбережений (ПДС) для пенсионеров и предпенсионеров. Чиновники заметили массовый вывод средств с ПДС сразу после перечисления на счета участников госпомощи. Заместитель министра финансов Иван Чебесков сообщил, что после завершения третьего квартала 2025 года общее количество выведенных средств составило 20,31 млрд рублей, причем наибольший объем — 17,95 млрд рублей — пришелся именно на тот квартал, когда Пенсионный фонд начал выплату государственных доплат к личным взносам граждан.

Предполагается, что значительную долю выведенных средств получили пенсионеры и предпенсионеры, которые воспользовались правом досрочного закрытия счёта и последующего обналичивания сумм, переведённых им государством. Министр уточнил, что ведомство намерено рассмотреть варианты регламентации таких ситуаций, чтобы исключить злоупотребления и минимизировать негативные последствия для бюджета.