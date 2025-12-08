В Telegram появилась альтернатива авторизации по SMS

В обновленных версиях мессенджера Telegram для iOS и Android появилась возможность авторизации с помощью ключей доступа (Passkey). Теперь пользователи могут входить в свой аккаунт, минуя подтверждение через SMS-коды или стандартные пароли, пишет РБК.

Ключ доступа хранится на устройстве пользователя в менеджере паролей. Для его активации и последующей авторизации необходимо подтвердить личность с помощью сканирования лица (Face ID), отпечатка пальца (Touch ID) или ввода код-пароля.

Новый метод входа призван повысить удобство и безопасность учетных записей. Опция доступна в настройках мессенджера в разделе «Конфиденциальность».

Напомним, что в октябре Роскомнадзор принял решение ограничить работу популярных зарубежных мессенджеров Telegram и WhatsApp*, подчеркнув необходимость защиты граждан от преступников. Такое объявление последовало после обращения ряда региональных жителей и правоохранительных структур. После введения ограничений, операторы фиксируют значительный рост традиционного голосового трафика. Согласно отчетам мобильных операторов, количество голосовых звонков увеличилось примерно на треть.

* Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.