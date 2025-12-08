FT: Евросоюз нашел возможность бессрочно заблокировать российские активы

Еврокомиссия предлагает использовать особую правовую норму, которая позволит бессрочно заморозить российские активы, не продлевая санкции каждые полгода. Об этом пишет РБК со ссылкой на зарубежное издание Financial Times.

«Брюссель предлагает использовать это для бессрочного блокирования резервов России до принятия аналогичного активного решения о снятии блокировки», – пишет издание. Данная статья договоров ЕС, по информации FT, позволяет принимать меры без единогласия всех членов блока в случае серьезных экономических потрясений.

По мнению газеты, такая инициатива является «очень агрессивным захватом власти», и ее правовая основа, вероятно, будет оспорена в суде. Этот шаг призван исключить риск, что какая-либо из стран Евросоюза, например Венгрия, сможет наложить вето на очередное продление санкций.

Ранее депутаты парламента Бельгии встретили овацией речь премьера Барта Де Вевера, в которой он подтвердил свой отказ передать замороженные активы России под контроль Еврокомиссии. В своем докладе он подчеркнул, что действует не в интересах РФ и сделает все, чтобы активы не были разблокированы и не вернулись Москве. Однако, говоря о плане Еврокомиссии по экспроприации активов РФ по схеме «репарационного кредита» для Украины, он заявил, что «вы не можете просить нас сделать невозможное».