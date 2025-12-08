Медианная предлагаемая зарплата в Сибири выросла на 10% с начала 2025 года

Согласно исследованию hh.ru, медианная предлагаемая заработная плата в Сибирском федеральном округе по итогам ноября 2025 года составила 76 100 рублей. За период с января по ноябрь текущего года этот показатель вырос на 10%, что в абсолютном выражении означает прирост в 6 988 рублей.

Наиболее высокие предложения в Сибири сейчас сконцентрированы в Республике Тыва (медиана предлагаемых зарплат в ноябре - 94 452 руб.), Красноярском крае (84 296 руб.) и Иркутской области (81 977 руб.). Напомним, все три региона отличаются высокой долей вахтовых вакансий. Далее по убыванию суммы предложений расположились Новосибирская область (80 000 руб.), Республика Хакасия (79 108 руб.), Республика Алтай (76 917 руб.), Омская область (70 593 руб.), Кемеровская область (70 034 руб.), Алтайский край (65 299 руб.) и Томская область (63 701 руб.).

При этом заметнее всего по сравнению с началом года выросли предлагаемые зарплаты в Республике Алтай (+37% в ноябре к январю 2025, в сумме +20 578 руб.), Республике Хакасия (+28%, или +17 459 руб.), Республике Тыва (+18%, или +14 183 руб.), Иркутской области (+16%, или +11 239 руб.), далее - Новосибирская область (+13%, или +9 104 руб.), Омская область (+12%, или +7 565 руб.), Алтайский край (+11%, или +6 499 руб.), Красноярский край (+7%, или +5 755 руб.), Томская область (+6%, или +3 662 руб.), Кемеровская область (+5%, или +3 589 руб.).