Глава крупнейшего американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон заявил, что экономические трудности в Европе создают серьезные риски для США. Он выразил мнение, что Вашингтон должен помочь европейским союзникам стать сильнее, чтобы избежать негативных последствий. Об этом пишет РБК со ссылкой на зарубежное издание Bloomberg.

«Они вытеснили бизнес, они вытеснили инвестиции, они вытеснили инновации», – сказал Даймон, комментируя сложившуюся в Европе ситуацию. Он также отметил, что фрагментация Европы «навредит нам больше, чем кому-либо другому, потому что они – наши главные союзники во всех отношениях».

Даймон высказал эти оценки в ходе своего выступления. Он высоко оценил исторические достижения Европы, такие как создание единой валюты, но указал на текущие вызовы.

Ранее еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал Европейский союз разработать самостоятельный план урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что ЕС должен перестать следовать в фарватере политики администрации президента США Дональда Трампа и занять сильную позицию.