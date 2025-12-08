Семьи смогут оформить только одну льготную ипотеку с 1 февраля 2026 года

С 1 февраля 2026 года в России меняются правила предоставления льготной семейной ипотеки. Будет введен принцип «одна семейная ипотека на одну семью», что означает совместное оформление кредита супругами вместо возможности каждому из них получить отдельный льготный заем. Об этом заявил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с РИА Новости.

«С 1 февраля 2026 года правила семейной ипотеки меняются. Новые критерии делают программу более адресной и защищенной от злоупотреблений. Вводится принцип одна семейная ипотека на одну семью», – говорит чиновник.

Парламентарий пояснил, что изменения также призваны закрыть так называемые «донорские схемы», когда жилье по льготной программе оформлялось на родственника или знакомого с последующей быстрой перепродажей. Теперь квартира должна приобретаться именно той семьей, которая планирует в ней проживать.

По оценкам ВТБ, в 2026 году объем ипотечного кредитования в России вырастет примерно на 25% к показателям 2025-го, а общая сумма выданных займов будет около 5,3 трлн руб. Свой прогноз аналитики ВТБ основывают на ожидаемом троекратном сокращении диспропорции между числом участников льготных программ и количеством коммерческих заемщиков.