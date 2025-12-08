Даванков: Скоро без мессенджера MAX перестанут пускать на Госуслуги

Первый заместитель руководителя фракции «Новые Люди» в Госдуме Владислав Даванков раскритиковал возможность сделать мессенджер MAX единственным способом доступа к порталу «Госуслуги». По его мнению, подобная централизация создает серьезные риски для миллионов граждан и ставит под угрозу национальную безопасность.

«Скоро без мессенджера MAX перестанут пускать на Госуслуги. Я считаю, что это ошибка», – пишет в своем Telegram-канале первый заместитель фракции «Новые Люди» Владислав Даванков.

Он подчеркнул, что MAX создавался как альтернатива WhatsApp* и Telegram, а не как пропуск к врачу или в МФЦ.

«Когда все завязано на один мессенджер, это огромные риски. Даже крупнейшие IT-компании и банки сталкиваются с утечками данных. Любой крупный сбой, атака или взлом – и миллионы людей теряют доступ к Госуслугам. А это уже вопрос национальной безопасности. Так быть не должно. У всего должна быть альтернатива», – считает чиновник.

Напомним, что число пользователей национальной платформы MAX превысило 50 млн. Среднесуточный охват в октябре составил 19 млн человек. С момента запуска мессенджера пользователи отправили 3,7 млрд сообщений, позвонили 842 млн раз, записали более 25 млн видеокружков. Число групповых чатов увеличилось до 7,6 млн.

* Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.