ИНК заняла второе место на Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи

Иркутская нефтяная компания (ИНК) заняла второе место в номинации «Регион-магнит: лучшие практики привлечения молодежной аудитории» Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи с проектом «Амбассадоры ИНК».

Целью проекта является продвижение HR-бренда компании среди молодежи, популяризация Иркутской области с точки зрения привлекательности работодателя, развитие гибких навыков, а также поддержка личностного и профессионального роста студентов, получающих профильное образование.

Организатором ежегодного мероприятия выступает Минтруд России в партнерстве с молодежными организациями. Цель конкурса — выявить и тиражировать лучшие практики молодежного трудоустройства.

Торжественная церемония награждения победителей прошла 4 декабря на ВДНХ в рамках Всероссийского кадрового форума. В этом году на участие в конкурсе было подано 1055 заявок из 77 регионов. Победителями и призерами стали 129 организаций из 52 субъектов России. Лучшие практики трудоустройства в этом году были представлены в 11 номинациях.

— Для нас большая честь получить столь высокую оценку. Эта награда — признание нашего системного подхода к работе с будущими кадрами, который мы рассматриваем как ключевой приоритет. Наша цель — создать для молодёжи понятную и поддерживающую траекторию роста: от знакомства со специальностью до уверенного старта карьеры на наших предприятиях. Мы благодарны коллегам, партнёрам и студентам и будем продолжать развивать наши образовательные инициативы, — сообщила заместитель генерального директора по управлению персоналом ИНК Виктория Илюхина.

В ИНК с 2018 года действует комплексная программа подготовки молодых кадров, охватывающая школы, вузы и ссузы-партнеры. Для школьников действуют образовательные проекты «ИНК Класс» и «Академия ИНК», ориентированные на профориентацию в нефтегазовой отрасли. Студентам предлагаются корпоративные группы, производственная практика по программе «ВУЗ-ИНК» и стажировки, а молодым специалистам – адаптационные курсы и наставничество.

Благодаря постоянно действующим программам школьники и студенты получают возможность познакомиться с нефтегазовой отраслью, освоить востребованные профессии и начать свой карьерный путь в родном регионе.