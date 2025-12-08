От теории к будущей профессии: Дальневосточный банк открывает секреты молодым специалистам

В уходящем году Дальневосточный банк традиционно вел большую работу, направленную на профориентацию молодежи. Только минувшей осенью банк стал активным участником и инициатором ряда мероприятий для студентов вузов и колледжей.

Так, специалисты банка приняли участие в карьерной неделе Владивостокского государственного университета, познакомив студентов третьего курса факультета экономики с основами управления финансами с помощью игры «Монополия». Также банк стал участником ярмарки вакансий в Морском государственном университете им. Г. И. Невельского и организовал экскурсию в свой офис для второкурсников экономического факультета. Ребята узнали о повседневных рабочих задачах экономистов и о том, как устроена финансовая система.

На экскурсии в банке побывали и студенты Владивостокского судостроительного колледжа, изучающие информационную безопасность. Они познакомились с актуальными направлениями в области защиты данных, а также узнали о компетенциях и навыках, необходимых для успешной карьеры в этой сфере.

«Мы рады открывать студентам мир настоящего банковского дела, причем начиная с самых первых лет учебы. Ведь сегодняшние студенты – это будущее финансового сектора. И чем раньше они смогут познакомиться с реальными рабочими задачами, тем устойчивей будет их интерес к профессиям», – отметила начальник Управления по работе с персоналом АО «Дальневосточный банк» Ольга Пиндюрина.