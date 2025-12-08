Новости

Новогодняя акция для бизнеса проходит в Дальневосточном банке

Время новогодних подарков для бизнеса наступило в Дальневосточном банке. С 8 по 31 декабря для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей действуют специальные новогодние предложения:

- бизнес-карта с бесплатным обслуживанием на весь срок ее действия,

- бесплатный эквайринг на 3 месяца,

- бесплатная регистрация УКЭП ФНС.

«Успейте воспользоваться выгодными предложениями до 31 декабря и начните следующий год максимально эффективно, сосредоточившись на развитии своего дела. Пусть наступающий год принесет вашему бизнесу новые возможности для роста!», – отметил начальник Департамента клиентского бизнеса АО «Дальневосточный банк» Иван Бабенко.

С полными условиями акции «Новый год» можно ознакомиться на сайте, в офисах и по телефону Центра поддержки бизнеса Дальневосточного банка: 8 800 250-75-85 (звонок по России бесплатный).

Реклама. АО "Дальневосточный банк". Дополнительный офис 45 в г. Иркутске . Дальневосточный банк erid:2VfnxvyUjmB

/ Сибирское Информационное Агентство /
