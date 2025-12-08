В 2026 году в России меняются правила получения налоговых вычетов и расчет НДФЛ

С начала 2026 года в России вступают в силу изменения в механизме получения налоговых вычетов и расчёте НДФЛ для физических лиц. Главные новации связаны с дальнейшим внедрением прогрессивной шкалы налогообложения и техническими корректировками в учёте вычетов. Об этом пишет газета «Известия».

Ключевые изменения касаются общей налоговой рамки: продолжения внедрения прогрессивной шкалы НДФЛ и технических корректировок в учете вычетов, которые требуют от налогоплательщиков большей внимательности при подаче документов и взаимодействии с работодателем и налоговой службой.

Прогрессивная шкала, введенная ранее, сохраняет свое влияние на итоговую сумму возврата и на эффект от стандартных и социальных вычетов – доход на определенных уровнях облагается по новым ставкам, поэтому размер возврата или экономии по НДФЛ потребуется рассчитывать с учетом применимой ставки.

Параллельно с изменениями в ставках произошли и системные нововведения в администрировании: ФНС обновила порядок получения социальных вычетов и ввела новые коды вычетов и доходов в учетные формы и отчетность, что влияет на корректное заполнение 3-НДФЛ и расчетных листков для работодателей.

Часть формальностей, внедренных еще в 2025 году, продолжает действовать и в 2026-м – налоговая служба рекомендует заранее сверять коды и порядок подтверждения расходов, чтобы избежать технических отказов при камеральной проверке.

Наконец, на фоне широкой налоговой реформы 2026 года (включающей изменения в НДС и другие нормативные поправки), налогоплательщикам важно учитывать связанные эффекты: корректировки в налоговой базе, уточнение льгот и появление новых типов вычетов, направленных на отдельные категории семей и расходов.

