Новости

Туризм 2025, последние новости
Кемпинги, пляжи и кафе могут появиться на территории нацпарка в Приангарье
Для развития туризма в Иркутской области нужен искусственный интеллект
Ольхон вошел в топ направлений по приросту ранних бронирований на зимний сезон
Все материалы сюжета

В Иркутске отреставрируют здание первого в Восточной Сибири детского сада XIX века

В Иркутске начата подготовка к реставрации уникального памятника – здания первого детского сада в Восточной Сибири, открывшегося в 1882 году. Работы первого этапа на объекте, который находится на улице Горького, планируется начать в 2026 году.

<p>Фото с сайта правительсва Иркутской области</p>

Фото с сайта правительсва Иркутской области

«Обследовано полностью все. Крыша, чердак, цокольные перекрытия. Результаты обследования здания показали, что без реставрационной разборки не обойтись. Каждый элемент промаркируем», – рассказала руководитель проектной организации «Традиция» Алла Мироненко. Проект предполагает восстановление исторического облика здания в неорусском стиле с элементами модерна.

После завершения реставрации в здании планируется открыть детский сад с современным оснащением.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

"Глобальное утепление"
«Глобальное утепление» выходит на экраны
Утепление всех частных домов в Иркутской области оценили в 370 млрд рублей
Глобально утеплились
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес