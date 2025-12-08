В Иркутске отреставрируют здание первого в Восточной Сибири детского сада XIX века

В Иркутске начата подготовка к реставрации уникального памятника – здания первого детского сада в Восточной Сибири, открывшегося в 1882 году. Работы первого этапа на объекте, который находится на улице Горького, планируется начать в 2026 году.

Фото с сайта правительсва Иркутской области

«Обследовано полностью все. Крыша, чердак, цокольные перекрытия. Результаты обследования здания показали, что без реставрационной разборки не обойтись. Каждый элемент промаркируем», – рассказала руководитель проектной организации «Традиция» Алла Мироненко. Проект предполагает восстановление исторического облика здания в неорусском стиле с элементами модерна.

После завершения реставрации в здании планируется открыть детский сад с современным оснащением.