Губернатор Игорь Кобзев поздравил Иркутский региональный филиал Россельхозбанка с 20-летним юбилеем

Торжественное собрание в честь 20-летнего юбилея Иркутского регионального филиала Россельхозбанка состоялось накануне в органном зале Иркутской областной филармонии. Свою деятельность в регионе банк начал с октября 2005 года.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Руководство и сотрудников регионального филиала банка поздравил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, а также члены регионального правительства.

Глава региона отметил значение банка для развития агропромышленного комплекса. С момента открытия филиала в экономику региона направлено 130 млрд рублей, на сезонно-полевые работы было выделено 35,6 млрд рублей. Профинансировано 166 инвестиционных проектов. Почти все средства выданы на льготных условиях.

– Свыше 70% льготных кредитов для сельского хозяйства региона направляются через ваш филиал. Это и краткосрочные кредиты, что помогают аграриям своевременно провести посевные и уборочные работы, и инвестиционные, что позволяют реализовать важные и нужные для агропромышленного комплекса проекты, – отметил Игорь Кобзев.

Губернатор подчеркнул, что филиал проводит большую работу по содействию фермерам Приангарья в продвижении их продукции, разрабатывает цифровые платформы для этих целей.

Также региональный филиал банка активно поддерживает образовательные проекты в Приангарье. Так, на протяжении пяти лет Иркутский филиал Россельхозбанка совместно с правительством Иркутской области, министерством сельского хозяйства Приангарья и Иркутским государственным аграрным университетом реализует образовательный проект «Школа фермера». Он направлен на подготовку профессиональных кадров в сфере АПК, что отвечает целям и задачам федерального проекта «Кадры в АПК», входящего в состав нового национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

– Кроме того, банк активно участвует в образовательных проектах в более чем 60 агрошколах региона. То есть мы видим, что филиал занимается не только бизнесом, но и ведет серьезные образовательные проекты, – подчеркнул заместитель председателя правительства Иркутской области Владимир Читоркин.

В рамках торжественного мероприятия состоялось вручение сотрудникам филиала Россельхозбанка Благодарственных писем губернатора Иркутской области, а также областного парламента.

– За 20 лет Иркутский филиал Россельхозбанка прошел большой путь, став опорным банком агропромышленного комплекса Приангарья. Мы не только финансировали отрасль, но и активно участвовали в ее развитии. Гордимся нашими проектами и уверены, что наше сотрудничество с правительством Иркутской области приведет к дальнейшему укреплению экономического потенциала региона и обеспечению его продовольственной безопасности, – отметила директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова.