Новости

Туризм 2025, последние новости
Кемпинги, пляжи и кафе могут появиться на территории нацпарка в Приангарье
Для развития туризма в Иркутской области нужен искусственный интеллект
Ольхон вошел в топ направлений по приросту ранних бронирований на зимний сезон
Все материалы сюжета

В Примсоцбанке стартовала новогодняя акция

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» объявляет о запуске праздничной новогодней акции для бизнеса! С 8 декабря 2025 до конца февраля 2026 года новые клиенты Банка могут открыть счет по пакетам РКО «Вип» и «Максимум» со скидкой 50%.

Условия акции:

  • Действует только для новых клиентов
  • Скидка 50% предоставляется на первые три месяца с даты открытия счета по пакетам РКО «Вип» и «Максимум»
  • Акция действует с 8 декабря 2025 по 28 февраля 2026 года

Чтобы воспользоваться предложением, достаточно подать заявку на открытие расчётного счета. Подробности и подключение — в отделении ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» или по телефону горячей линии 8 800 350 42 02 — специалисты предоставят актуальные сведения и проконсультируют по всем вопросам. Ознакомиться со всеми условиями акции можно здесь.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015. РЕКЛАМА. 18+

Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2VfnxwS5UcR

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

"Глобальное утепление"
«Глобальное утепление» выходит на экраны
Утепление всех частных домов в Иркутской области оценили в 370 млрд рублей
Глобально утеплились
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес