В Ангарске вводится муниципальный режим ЧС

В Ангарске введён муниципальный режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на ТЭЦ-9, принадлежащей ООО «Байкальская энергетическая компания». В результате выхода из строя двух котлоагрегатов подача тепла была ограничена в 1546 жилых домах, также пострадали детские сады, школы и медицинские учреждения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Подрядная организация работает круглосуточно. К 10 декабря ситуация исправится, теплоноситель будет заданной температуры», – заявил на заседании комиссии по ЧС генеральный директор Байкальской энергетической компании Олег Причко. Власти города отмечают, что главная задача на текущий момент – не допустить размораживания отопительных систем.

По информации с заседания КЧС, пять детских садов с температурой воздуха ниже 17 градусов переводят детей в другие учреждения, а шесть школ перешли на дистанционное обучение. В медучреждениях для поддержания тепла используются обогреватели, пациентам выдаются дополнительные одеяла.

Напомним, что авария на ТЭЦ-9 в Ангарске произошла 7 декабря.