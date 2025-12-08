Новости

Туризм 2025, последние новости
Кемпинги, пляжи и кафе могут появиться на территории нацпарка в Приангарье
Для развития туризма в Иркутской области нужен искусственный интеллект
Ольхон вошел в топ направлений по приросту ранних бронирований на зимний сезон
Все материалы сюжета

В Ангарске вводится муниципальный режим ЧС

В Ангарске введён муниципальный режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на ТЭЦ-9, принадлежащей ООО «Байкальская энергетическая компания». В результате выхода из строя двух котлоагрегатов подача тепла была ограничена в 1546 жилых домах, также пострадали детские сады, школы и медицинские учреждения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Читайте также:

Прокуратура контролирует ситуацию после аварийной посадки самолета «Red Wings» в Домодедово
4 декабря 2025
Пробка в 84 километра образовалась на трассе «Байкал» из-за непогоды
1 декабря 2025

«Подрядная организация работает круглосуточно. К 10 декабря ситуация исправится, теплоноситель будет заданной температуры», – заявил на заседании комиссии по ЧС генеральный директор Байкальской энергетической компании Олег Причко. Власти города отмечают, что главная задача на текущий момент – не допустить размораживания отопительных систем.

По информации с заседания КЧС, пять детских садов с температурой воздуха ниже 17 градусов переводят детей в другие учреждения, а шесть школ перешли на дистанционное обучение. В медучреждениях для поддержания тепла используются обогреватели, пациентам выдаются дополнительные одеяла.

Напомним, что авария на ТЭЦ-9 в Ангарске произошла 7 декабря.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Происшествия":
Все материалы сюжета (237)


Реклама на сайте

"Глобальное утепление"
«Глобальное утепление» выходит на экраны
Утепление всех частных домов в Иркутской области оценили в 370 млрд рублей
Глобально утеплились
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес