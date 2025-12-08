Приложение Сбера для iPhone снова доступно в App Store

В App Store появилось новое приложение Сбера — «Финансы Онлайн» . В прошлый раз приложение банка для iPhone оставалось в магазине всего 11 часов, поэтому установить обновление нужно как можно быстрее, пока оно доступно. Для этого важно использовать только ссылки из официальных каналов Сбера.

Авторизоваться в «Финансы Онлайн» можно через предыдущие версии приложений банка – это занимает пару секунд.

Обновлённая версия стала быстрее и удобнее:

улучшена работа бесконтактной оплаты Вжух – технология безопасна и работает даже при плохом интернете или его отсутствии, главное включить на смартфоне Bluetooth и платить на новых терминалах Сбера;

в меню «Платежи» доступны разделы «Дом», «Авто» и «Близкие» – для удобной оплаты ЖКУ, налогов, помощи родственникам с платежами и контроля расходов, а также оформления продуктов с семейным доступом;

найти ответ на вопрос в поиске по приложению поможет ГигаЧат;

экраны приложения можно настраивать, как удобно – переносить выше нужные разделы и скрывать те, что неактуальны.

«Финансы Онлайн» поможет пользователям iOS, которые не установили приложение Сбера ранее, оплачивать покупки смартфоном и получить больше комфорта в работе с платежами, накоплениями и другими финансовыми и бытовыми вопросами. Если приложение не удастся скачать из App Store, это можно будет сделать позже – лично обратившись в офис банка.