Температура в системах отопления Ангарска начала повышаться

Ремонтные работы на ТЭЦ-9 в Ангарске продолжаются в круглосуточном режиме с привлечением дополнительных сил. Общее количество персонала, занятого в ликвидации последствий, увеличено до 250 человек, включая сотрудников, откомандированных с теплоэлектростанций Иркутска, Усолья-Сибирского и Зимы. Об этом сообщили в пресс-службе «Байкальской энергетической компании».

Подрядные организации и ремонтный персонал в круглосуточном режиме обеспечивают ввод в работу котельного оборудования. Очередной котел будет растоплен сегодня вечером. Запуск предыдущего агрегата позволил поднять температуру сетевой воды в теплосетях до 73 градусов.

Дополнительное тепло начнет поступать в дома в ночь на вторник.

Напомним, что сегодня в Ангарске введен муниципальный режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на ТЭЦ-9. В результате выхода из строя двух котлоагрегатов подача тепла была ограничена в 1546 жилых домах.


