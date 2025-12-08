Рубль взлетел до максимума за 2,5 года — что дальше?

Рубль достиг максимума за последние 2,5 года, демонстрируя устойчивое укрепление на фоне изменений в восприятии рынка. Участники перестали остро реагировать на геополитические новости и сосредоточились на вопросах процентных ставок. Недельные данные по инфляции показали замедление годового роста цен до 6,6%, а реальная ставка достигла 10%. Это вызвало активные обсуждения возможного ускоренного смягчения денежно-кредитной политики Центральным банком.

Реакция рынка облигаций не заставила себя ждать: индекс RGBI заметно вырос в четверг и пятницу, отмечает эксперт БКС «Мир инвестиций» Максим Шеин.

На валютном рынке рубль за последние две недели укрепился на 6% по отношению к доллару, а в пятницу курс доллара опустился ниже отметки в 76 рублей. Поддержку рублю оказали увеличенные ежедневные продажи валюты Минфином и Центробанком на сумму около 20 миллиардов рублей в эквиваленте. Также ходили слухи о массовом принудительном закрытии длинных позиций по доллару.

«Несмотря на текущий рост рубля, рынок ожидает его ослабления к декабрю 2026 года примерно на 13%, до уровня около 86 рублей за доллар», — добавил Максим Шеин.

Для балансировки валютного рынка на фоне низкого спроса государство предпринимает меры: осенью было отменено обязательное требование продажи валютной выручки экспортерами, а с 8 декабря Центробанк снял ограничения на зарубежные переводы иностранной валюты для граждан России и нерезидентов из дружественных стран. Министерство финансов успешно разместило облигации в китайских юанях на сумму 20 миллиардов юаней.

Падение курса доллара негативно сказывается на нефтяных компаниях, чья прибыль уже страдает от снижения мировых цен на нефть, санкций и высоких ставок.

«Нефтегазовый сектор занимает около половины индекса Московской биржи. Без его роста трудно ожидать позитивной динамики индекса в следующем году. Важно также следить за акциями компаний из энергетики, здравоохранения и финансов», — резюмировал эксперт.