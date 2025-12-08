Новогоднее ралли-2026: будет ли традиционный рост на российском рынке?

Российский рынок традиционно бурно реагирует ростом на любые новости о смягчении геополитической напряжённости. Однако многие инвесторы задаются вопросом: последует ли за этим резкий экономический подъём? Вернётся ли газ из Сибири в Северный поток, разморозят ли активы и снимут ли санкции? Или же инвесторы проявляют излишний оптимизм? Рассмотрим ключевые моменты.

1. Будет ли экономический рост?

«Рынок акций всегда смотрит вперёд и оценивает потенциальные возможности, — объясняет эксперт инвестиционной компании БКС «Мир инвестиций» Максим Шеин. — Поэтому при каждом намёке на улучшение геополитической ситуации участники рынка склонны рассчитывать на самый благоприятный сценарий — снятие санкций и полное восстановление экономики. Но реальность покажет только время».

2. Вернётся ли газ из Сибири в Северный поток?

«Нет, — комментирует Шеин, — Сибирь обладает собственной ресурсной базой, включая Ковыктинское и Чаяндинское месторождения, которые предназначены для проекта «Сила Сибири-2», заменившего поставки газа в Европу. При необходимости у «Газпрома» достаточно ресурсов как для реализации «Силы Сибири-2», так и для возобновления экспорта в Европу».

3. Ожидать ли новогоднее ралли?

Анализ последних десяти лет показывает, что в девяти случаях из десяти российский рынок демонстрировал рост перед Новым годом. В этом году факторами поддержки могут стать улучшение геополитической ситуации и ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ до 16% на декабрьском заседании. Однако неудача в переговорах может привести к массовой распродаже активов, предупреждает Шеин.

Таким образом, новогоднее ралли в этом году обещает быть особенно непредсказуемым.