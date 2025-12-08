Иркутская область заняла 19-е место в рейтинге доступности автомобилей для семей

Иркутская область заняла 19-ю позицию в общероссийском рейтинге доступности автомобилей, составленном РИА Новости. Согласно данным исследования, 22,3% семей в регионе имеют финансовую возможность приобрести в кредит новый автомобиль бюджетного сегмента стоимостью 1,3 млн рублей.

Что касается автомобилей среднего ценового сегмента стоимостью 2,9 млн рублей, то такая покупка доступна для 6,8% семей в Иркутской области. Таким образом, регион расположился в верхней половине общероссийского рейтинга.

Среди соседних регионов лучший показатель у Красноярского края, который занял 13-е место. Хуже ситуация в Новосибирской области (30-е место) и Республике Бурятия (44-е место).

Лидерами рейтинга по доступности автомобиля стали Ямало-Ненецкий автономный округ (57,8% – эконом авто и 29,1% – среднее авто), Чукотский автономный округ (49,4% и 25,2%), Магаданская область (44,8% и 20,2%), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (43,1% и 16,4%) и Москва (42,1% и 20,2%).

Наименьшие показатели доступности отмечены в Республике Калмыкия (4,9% и 1,0%), Кабардино-Балкарской Республике (4,2% и 1,0%), Республике Дагестан (3,7% и 0,9%), Чеченской Республике (2,3% и 0,7%) и Республике Ингушетия (1,9% и 0,6%).