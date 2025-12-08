Бесплатные билеты на шоу «Щелкунчик» получат жители Иркутска

Семьи участников специальной военной операции, сироты, городские ветераны и другие льготники Иркутской области станут зрителями уникального ледового представления «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром».

Спектакль, созданный по мотивам сказки Эрнста Гофмана, объединяет фигурное катание и живую музыку симфонического оркестра. Это масштабное шоу переносит зрителей в атмосферу рождественского волшебства.

Всего организаторы выделили 700 социальных билетов, большая часть которых направлена детям из семей участников специальной военной операции.

Нина Перфильева, глава отдела здравоохранения и социальной защиты населения города Иркутск, подчеркнула значимость такого подарка для семей военных, подчеркнув важность поддержки тех, кто находится вдали от дома, исполняя важный долг перед страной.