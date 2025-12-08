Лучшие учащиеся Иркутского ГАУ получили стипендии РСХБ на 2025-2026 учебный год

Директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка (РСХБ) Наталья Баркова вручила сертификаты на право получения именных стипендий банка пяти студентам и одному аспиранту Иркутского государственного аграрного университета им. А.А. Ежевского. Размер ежемесячной выплаты в 2025/2026 учебном году для студентов составит 15 тыс. рублей, для аспирантов – 20 тыс. рублей. Все стипендиаты имеют отличную успеваемость, активно участвуют в научно-исследовательской деятельности и общественной жизни вуза.

Торжественная церемония прошла в новой интерактивной аудитории, открывшейся при поддержке Россельхозбанка.

Наталья Баркова отметила, что Банк оказывает всестороннюю поддержку молодым специалистам, решившим связать свою жизнь со сферой АПК.

«Банк на протяжении семи лет реализует собственную стипендиальную программу для студентов аграрных вузов, чтобы помочь молодым специалистам реализовать себя в профессии, поддержать их мотивацию. Нам важно помочь им сохранить интерес к профессии, показать, что сельское хозяйство - динамично развивающаяся отрасль, где можно строить бизнес и делать успешную карьеру. Конечно, нам хотелось бы, чтобы наши увлеченные стипендиаты остались в регионе, трудились в сфере АПК и искренне любили свою профессию», – рассказала во время награждения директор Иркутского филиала РСХБ Наталья Баркова.

В число стипендиатов вошли учащиеся, получающие образование по специальностям «Ветиринария», «Землеустройство и кадастры», «Агроинженерия», «Лесное дело» и «Экология».

Аспирант Артем Чусов выразил благодарность банку за поддержку, отметив, что стипендия – не только финансовая помощь, но и возможность посвятить себя научным исследованиям.

«Я невероятно благодарен Россельхозбанку. Эта стипендия – не просто финансовая поддержка, а инвестиция в будущее науки и возможность для молодых исследователей, таких как я, полностью посвятить себя работе над проектами. Она позволит мне сосредоточиться над кандидатской диссертацией, включая организацию экспедиций для сбора материалов!» — говорит аспирант Иркутского ГАУ Артем Чусов.

Стипендиальная программа Россельхозбанка реализуется в 49 регионах. В целом по всей стране обладателями сертификатов на именные стипендии на 2025-2026 учебный год стали 440 учащихся в 70 вузах страны.