На аварийной ТЭЦ-9 в Ангарске запущен еще один котлоагрегат

На теплоэлектроцентрали №9 в Ангарске, где продолжаются восстановительные работы после крупной аварии, сотрудникам удалось растопить дополнительный котлоагрегат. В ближайшие несколько часов он должен выйти на проектную нагрузку, что обеспечит существенный рост температуры теплоносителя в городской системе теплоснабжения.

Сотрудники «Байкальской энергетической компании», которые запустили котлоагрегат

«В настоящее время вода на нужды отопления подается с температурой 76 градусов. Параллельно ведется подготовка к запуску уже третьего котла, что должно окончательно стабилизировать ситуацию», – сообщили в пресс-службе «Байкальской энергетической компании».

В круглосуточных ремонтных работах, включая ночную смену, задействовано более 250 специалистов. Часть из них была направлена на помощь с других энергообъектов Иркутской области.

Напомним, что сегодня в Ангарске введен муниципальный режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на ТЭЦ-9. В результате выхода из строя двух котлоагрегатов подача тепла была ограничена в 1546 жилых домах.