Цены на новостройки в 2026 году вырастут без всякого «эффекта Долиной»

В некоторых российских СМИ стали появляться прогнозы о подорожании жилья в новостройках не менее чем на 10-15% в 2026 году из-за «эффекта Долиной». Многие покупатели жилья, планировавшие ранее приобрести квартиру на «вторичке», изменят свои планы и перейдут на первичный сегмент рынка жилья, что приведет к подорожанию из-за высокого спроса, считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Напомним, что понятие «эффект Долиной» появился, когда народная артистка Российской Федерации Лариса Долина после сделки с недвижимостью заявила, что ее обманули мошенники. У Ларисы Долиной удалось вернуть себе квартиру через суд, но не отдав денег покупательнице. Судебная тяжба между обманутой покупательницей квартиры и Долиной продолжается до сих пор, материалами дела заинтересовался даже Верховный суд РФ.

Эксперты полагают, что после этого резонансного инцидента покупатели вторичного жилья будут проявлять повышенную осторожность, особенно если покупают квартиру.

«О существенном влиянии «эффекта Долиной» на рынок жилья говорить рано, несмотря на то, что сама сделка состоялась еще летом 2024 года», – говорит Наталья Мильчакова.

В компании «Метриум» рост цен на новостройки в Москве в октябре оценили в 4,2%, но в ноябре темпы роста на новое жилье в столице замедлились, снизившись только до 2%. По итогам 11 месяцев 2025 года рост цен на новостройки в Москве составил, по нашим оценкам, 16-17% в годовом выражении.

«Его основными причинами стали снижение в 2025 году процентных ставок по ипотеке и эффект отложенного на 4 квартал покупательского спроса. Добавим, что рынок недвижимости малоликвиден, на новости реагирует только с достаточно большим временным лагом. В 2026 году рост цен на новое жильё в целом в России может составить 15-20%. Такой вариант будет возможен из-за снижения процентных ставок по ипотеке. На наш взгляд, в следующем году они могут снизиться до 14-15% годовых. На вторичном рынке в 2026 году цены продолжат стагнировать или покажут очень незначительный спад», – заключает он.