В российском бизнесе назревает кризис доверия

Уровень делового доверия в России заметно снизился: компании стали меньше терпеть риски и чаще ужесточают условия работы. Исследование бухгалтерии для бизнеса «Моё дело» показало, что каждый второй предприниматель прекращает сотрудничество уже после первого неудачного опыта, а за последние два года 21% исполнителей стали чаще требовать предоплату.

Больше половины представителей бизнеса назвали главным разрушителем доверия — ухудшение качества работы после оплаты. Также исследование фиксирует рост значимости поведенческих факторов: по мнению опрошенных, негативно влияют на отношения между партнёрами неуважение и хамство в коммуникации. Об этом сказали 40% заказчиков и 44% подрядчиков.

Для исполнителей значение также имеют обещания без результата (52%), изменение условий работы после старта (39%), неуважение и хамство в коммуникации (44%). Опрошенные заказчики чаще отмечали срыв сроков (42%), низкую квалификацию сотрудников исполнителя (28%), его отказ признавать ошибки (23%).

Практически половина опрошенных после одного неудачного опыта разрывают отношения и прекращают работу. Об этом рассказали 47% заказчиков и 50% подрядчиков. Однако есть и те, кто готов дать второй шанс при условии более жёстких условий в договоре. Об этом сказали 28% заказчиков и 23% исполнителей. Так, бизнес начинает сильнее контролировать партнёра (12%), изменяет условия предоплаты и постоплаты (7%), увеличивает оплату или объём работ в свою пользу (5%).

«Ключевая причина недоверия — отсутствие предсказуемости. Когда партнёр меняет условия по ходу работы, даже небольшой сбой превращается в проблему. Поэтому компании переходят на гибридные схемы оплаты, чтобы заранее распределить риски и снизить неопределённость. На старте важно чётко фиксировать условия и план работ, а также предусматривать резервный сценарий — это помогает избежать конфликтов и сделать взаимодействие более прозрачным», — отмечают эксперты бухгалтерии для бизнеса «Моё дело».

Как правило, для снижения финансовых рисков заказчики стремятся работать по постоплате, а подрядчики — по предоплате. Однако многие предприниматели готовы идти навстречу партнёру и использовать удобную для него схему оплаты. Главные условия для этого — долгосрочные отношения с партнёром (58% заказчиков и 52% подрядчиков) и личное доверие (44 и 40% соответственно). Интересно, что четверть подрядчиков готова согласиться на постоплату, если без этого условия не будет контракта. Среди заказчиков таких оказалось только 19%.

Около 12% российских компаний придерживаются жёсткой позиции и никогда не идут на уступки: по их мнению, правила должны быть одинаковыми для всех.

Опрос показал, что в целом отношение к предоплате за последние два года стало меняться. Подрядчики начали чаще работать по полной предоплате (21%) или на основе гибридной модели, когда оплачивается только часть суммы до начала работ (14%). Среди заказчиков такие формы оплаты стали чаще использовать 42% опрошенных.