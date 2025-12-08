Новости

S7 Group строит новый ангарный комплекс в Новосибирске

S7 Group приступила к возведению современного ангарного комплекса для технического обслуживания самолётов Airbus A321 в международном аэропорту Толмачёво (Новосибирск). Запуск проекта обеспечит увеличение производственных мощностей группы в сфере авиатехнического обслуживания примерно в полтора раза.

Комплекс, общая площадь которого составит около 9 тысяч квадратных метров при объёме конструкции около 123 тысяч кубометров, соответствует высоким стандартам экологической безопасности и энергоэффективности. Проект предусматривает создание двух основных зон: крупного ангарного корпуса на два самолётных места и двухэтажного административного блока с рабочими зонами, техническими помещениями и офисами.

Архитектурный облик здания выполнен в современной стилистике, гармонично сочетаясь с корпоративной палитрой бренда S7 Technics.

«Возведение нашего второго специализированного ангара в Новосибирске – важная стратегия развития нашей группы. Это позволит значительно повысить возможности по обслуживанию воздушного флота и создать дополнительно более трёхсот новых рабочих мест для местных авиационных специалистов», – прокомментировал событие генеральный директор S7 Group Дмитрий Куделькин.

Подрядчик по проекту – компания S7 Invest, дочерняя структура холдинга S7 Group. Завершение строительства запланировано на I квартал 2027 года в рамках общего плана расширения собственных инженерных мощностей компании.


