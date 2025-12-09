Новости

Оффлайновый ретейл пошёл в атаку на маркетплейсы

Вопрос о дискриминации покупателей маркетплейсов, которые оплачивают покупки с карты дочернего банка с дополнительной скидкой, еще рано считать закрытым.

Теперь к этой ситуации присоединились оффлайновые торговые сети, торгующие непродовольственными товарами. Среди них есть «М.Видео-Эльдорадо», развивающее не только собственный интернет-магазин, но и маркетплейс.

– Мы полагаем, что в России не появится закон для маркетплейсов, который станет подобием американского «закона Гласса-Стиголла». Напомним, он запретил инвестиционным банкам кредитование, а коммерческим банкам – операции на фондовом рынке. В XXI веке этот закон себя изжил и был отменён, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Эксперты полагают, что запретить маркетплейсам оказывать финтех-услуги будет сложно, новейшие платёжные технологии внедряются во многих отраслях. Возможно, что точку в этом споре может поставить проект закона о платформенной экономике. Он нужен, чтобы разрешить противоречия между маркетплейсами и их оффлайновыми конкурентами.

– Мы считаем, что от разрешения маркетплейсами покупателям выбирать, картой какого банка оплатить покупку, не теряя скидки, выиграют и покупатели, и сами маркетплейсы, – резюмирует Наталья Мильчакова


