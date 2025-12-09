Вторичка доминирует: продажи б/у автомобилей растут вопреки рынку новых машин

Российский авторынок уходит в новый год с контрастной динамикой. По словам главы Рольфа Светланы Виноградовой, продажи новых машин в 2025 году составят около 1,3 млн, что на 17% ниже результатов 2024 года. Рынок сжался из-за высокого ценового уровня, ограниченного выбора и усиления налоговой нагрузки на импорт. Даже при росте локального производства доступность остается низкой.

Зато сегмент подержанных авто устойчив. По итогам 2025 года он может прибавить около 3,5%, до 6,25 млн сделок. Спрос поддерживают реальные доходы, работа семейной ипотеки, расширение автокредитования и привлекательное соотношение цены и остаточной стоимости относительно новых моделей.

Прогноз на 2026 год осторожный. Виноградова ожидала 1,35–1,4 млн новых авто. Это означает стагнацию с небольшим шансом на восстановление, которое возможно только при более мягкой денежной политике, стабилизации курса и расширении модельного ряда. Подержанный сегмент устойчивее и может оставаться основным драйвером, вплоть до 6,5 млн машин.

– Базовый сценарий на 2026 год предполагает, что новые машины 1,35 млн, а рынок поддержанных 6,4 млн. Негативный сценарий около 1,3 млн и слабее кредитный спрос. Оптимистичный вплоть до 1,4 млн при снижении ставки и росте локального производства, – подчеркивает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.