Путин объявил войну теневой экономике

Президент поручил немедленно запустить структурную реформу экономики России, следует из сообщения на сайте Кремля.
Что предложил Путин?
- Создать современные высокодоходные рабочие места в высокотехнологических секторах.
- Увеличить потребление продукции отечественного производства.
- В конце следующего года сформулировать платформу для выхода темпов роста отечественной экономики не ниже мировых.
- Экономический рост должен быть «всеобъемлющим» и охватывать все российские регионы.
- Необходимо «обелить» российскую экономику.
- Повышение НДС с 20 до 22% с 1 января 2026 года, рассчитывает президент, будет "временным".
- Кардинально сократить нелегальную занятость.
- Усилить меры борьбы с теневым сектором экономики и незаконным оборотом наличных денежных средств.
- Поддерживать развитие предпринимательства и бизнеса, соблюдающих законодательство.