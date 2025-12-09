Путин объявил войну теневой экономике

Президент поручил немедленно запустить структурную реформу экономики России, следует из сообщения на сайте Кремля.

Что предложил Путин?

- Создать современные высокодоходные рабочие места в высокотехнологических секторах.

- Увеличить потребление продукции отечественного производства.

- В конце следующего года сформулировать платформу для выхода темпов роста отечественной экономики не ниже мировых.

- Экономический рост должен быть «всеобъемлющим» и охватывать все российские регионы.

- Необходимо «обелить» российскую экономику.

- Повышение НДС с 20 до 22% с 1 января 2026 года, рассчитывает президент, будет "временным".

- Кардинально сократить нелегальную занятость.

- Усилить меры борьбы с теневым сектором экономики и незаконным оборотом наличных денежных средств.

- Поддерживать развитие предпринимательства и бизнеса, соблюдающих законодательство.