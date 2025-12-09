Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 декабря: 10 541,2803 руб/1 г золота и 144,3600/1 г серебра

ЦБ РФ с 9 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 541,2803 руб.
- 1 грамм серебра - 144,3600 руб.
- 1 грамм платины - 4 086,8301 руб.
- 1 грамм палладия - 3 624,7300 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 264,6501 р. (2,58%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,5300 р. (2,51%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 84,4101 р. (2,11%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 87,1399 р. (2,46%).