Греф призвал уравнять налоговую нагрузку маркетплейсов и офлайн-продавцов

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что необходимо установить равные условия налогообложения для онлайн-маркетплейсов и традиционных магазинов. По мнению Грефа, такое решение обеспечит справедливую конкуренцию среди продавцов.

Банкир подчеркнул, что дело не в самих скидках, предоставляемых покупателю при оплате товаров картами определенных банков, а именно в создании одинаковых налоговых условий для всех участников рынка.

Ранее глава Сбербанка раскритиковал практику предоставления скидок на онлайн-площадках исключительно держателям карт определённых банков, обозначив её как форму «торгового рабства». Согласно заявлению Грефа, такая система вынуждает покупателей выбирать конкретные банковские карты, чтобы воспользоваться преимуществами скидок, что нарушает принципы рыночной конкуренции и создаёт неравные условия для потребителей.

«Покупатели становятся заложниками банковских предпочтений торговых площадок, — пояснял Греф ранее. — Они фактически лишены выбора и вынуждены пользоваться услугами конкретных финансовых учреждений».

Кроме того, Греф утверждает, что подобная практика оказывает негативное влияние на российскую экономику. Из-за льготных цен для клиентов банков маркетплейсы якобы потеряли порядка 1,5 трлн рублей налогов за этот год. Эти потери, подчёркивает Греф, оплачиваются всеми налогоплательщиками.