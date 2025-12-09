Президент США Дональд Трамп разместил в социальной сети TruthSocial публикацию с ссылкой на материал New York Post, критикующий поведение европейских государств в ходе разрешения украинского кризиса. Материал имеет провокационный заголовок: «Импотентные европейцы могут только злиться, пока Трамп справедливо отстраняет их от участия в соглашении по Украине». Сам Трамп воздержался от собственных комментариев, сообщает газета "Ведомости".

Владимир Зеленский, президент Украины, объявил 8 декабря, что Киев совместно с Европой работает над новым вариантом мирного плана, который вскоре отправят в Белый дом. Украинский лидер подчеркнул различия позиций Вашингтона и Киева касательно путей решения конфликта.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев высоко оценил способность президента США Дональда Трампа ясно различать лиц, подогревающих конфликт на территории Украины, и осуждать их методы саботажа. Своё заявление Дмитриев сделал в соцсети X, комментируя публикацию американского издания New York Post, которую Трамп лично распространил.

«Шах и мат. Президент Трамп насквозь видит разжигателей войны и их саботаж», – написал Дмитриев.