Около половины жителей Иркутской области делали паузу в карьере

hh.ru выяснила, что длительные перерывы в резюме перестают быть проблемой для соискателей и компаний из Иркутской области. Почти каждый второй кандидат делал карьерную паузу, и большинство работодателей относятся к этому с пониманием, уделяя внимание, прежде всего, навыкам и потенциалу специалиста.

Согласно данным опроса hh.ru, 48% соискателей Иркутской области хотя бы раз брали длительный перерыв в работе. Из них 31% делали это один раз, а 17% – несколько раз. Ещё 4% хотели бы позволить себе карьерную паузу, но пока не имеют такой возможности.

Чаще всего респонденты брали тайм-аут в связи с отпуском по уходу за ребёнком – так ответили 40% участников, еще 29% – из-за сложностей с поиском подходящей работы. 19% говорили об отсутствии необходимости работать в тот период, 13% брали паузу по состоянию здоровья, 12% возвращались в найм после попытки предпринимательства, а 8% – из-за учёбы. При этом 23% признались, что просто решили отдохнуть от работы, без всяких внешних причин.

Плюсы и минусы тайм-аута в работе

Среди главных преимуществ таких периодов соискатели Иркутской области отмечают возможность восстановить ментальное состояние (35%), пересмотреть профессиональные планы и уделить больше времени семье и близким (по 28%), заняться здоровьем (31%), полноценно отдохнуть (22%).

При этом жители Иркутской области видят и риски. Чаще всего они отмечают, что после длительного перерыва сложнее найти работу – так считают 50% участников. 30% отмечают, что приходится жестко ограничивать себя в тратах, а 24% заявляют, что рекрутеры относятся с недоверием к таким соискателям. По 17% говорят о чувстве незащищенности и неуверенности в завтрашнем дне и о том, что тяжело в принципе заставить себя работать. 22% вынуждены были пойти на снижение зарплатных ожиданий, а 18% согласились на более низкую должность, чем у них была до перерыва в карьере.

Как относятся к паузам работодатели

В свою очередь работодатели демонстрируют гибкий подход к таким ситуациям. Согласно данным опроса, 52% компаний оценивают причины перерыва исходя из конкретной ситуации, а 46% считают, что важнее актуальные навыки и мотивация соискателя, чем наличие «пробелов» в резюме.

Большинство работодателей не осуждают тех, кто берёт перерыв даже без веских причин. 47% уверены, что пауза помогает избежать выгорания, 25% – что она способствует более осознанному выстраиванию карьеры, а 19% отмечают, что после отдыха человек становится продуктивнее и эффективнее. Другая часть работодателей сохраняет настороженность: 28% полагают, что во время длительного перерыва без веских на то причин специалист может потерять навыки, 20% видят в этом признак слабой мотивации, и лишь 6% связывают такие паузы с безответственностью.