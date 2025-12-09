Дональд Трамп в выступлении на открытом форуме в Вашингтоне объявил, что его администрация не оказывала финансовую помощь Украине. Запись речи опубликована на платформе YouTube, передаёт РБК.

«Администрация Байдена потратила на Украину $350 млрд, тогда как я не дал ей ничего», — сообщил Трамп.

Согласно его словам, США прекратили прямую финансовую поддержку Украины, предпочитая продавать оружие странам-членам НАТО.

Ранее, в декабре, Трамп подверг критике масштабное финансирование Украины при администрации Байдена, уподобляя расходы щедрой раздаче конфет. В тот период он открыто заявлял, что США больше не будут поддерживать финансовый конфликт на Украине.

Белый дом позже подтвердил изменение курса, сообщив, что Вашингтон перестанет безвозмездно передавать оружие, ограничившись продажей вооружений партнерам НАТО. Между тем, ряд европейских государств инициировали обсуждение идеи выдачи Украине кредита из конфискованных российских активов, что Россия расценивает как кражу.

Летом прошлого года Трамп запустил новый механизм снабжения оружием для Украины, согласно которому США продают боеприпасы членам НАТО, а те передают их Украине. Такая схема получила название Priority Ukraine Requirements List (PURL). Сообщалось, что американское правительство реализует поставки с наценкой в 10%.

Москва традиционно негативно относится ко всяким видам помощи Украине, включая материальные и военные формы поддержки.