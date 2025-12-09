Автоштрафы по-новому: система маркировки начнёт наказывать продавцов табака и вейпов

Автоматическое привлечение к ответственности за административные нарушения стартует с 1 марта 2026 года благодаря внедрению системы маркировки «Честный знак». Правительство утвердило соответствующие изменения в законодательство, сообщили два информированных источника: один близкий к правительству, другой непосредственно работающий в аппарате исполнительной власти, передаёт газета "Ведомости".

Предполагается создание механизма аналогичного «автоштрафам», объяснил Владимир Груздев, председатель правления Ассоциации юристов России. Система позволит автоматически выявлять нарушителей, использующих нелегально реализованную продукцию.

Проект изменений внес Роспотребнадзор и прошел согласования с рядом федеральных ведомств, включая Министерство финансов, Федеральную налоговую службу, Минпромторг, Минэкономразвития и Минцифру.

Среди нововведений — введение штрафа в размере 50 тысяч рублей для продавцов, не зарегистрированных в системе маркировки, если через одну точку реализации за месяц продается более десяти единиц маркированных табачных изделий, электронных сигарет или жидкостей для них.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нарушающих правила торговли табачной продукцией и товарами с содержанием никотина, предусмотрена ответственность в виде штрафов. Нарушение запретов на продажу табачных изделий ниже установленной максимальной цены (МРЦ) или товаров ниже минимальных цен приведет к штрафам вплоть до полумиллиона рублей, если количество нарушений превысит тысячу единиц за день.

Продажа каждой единицы товара с истекшим сроком годности повлечет наказание: индивидуальные предприниматели заплатят штраф 10 тыс. рублей, юридические лица — 20 тыс. рублей. Информация о нарушениях будет поступать электронно через систему маркировки.

Законопроект предусматривает постепенное внедрение новых норм: с 1 марта 2026 года санкции распространятся на просрочку биологически активных добавок, пива и слабоалкогольной продукции, а с 1 июля того же года — на всю остальную продукцию, подлежащую обязательной маркировке.

Цель проекта — усилить контроль путем автоматического выявления правонарушений и сократить необходимость ручного поиска доказательств вины, подчеркивает Груздев. Основные меры коснутся небольших розничных точек и владельцев мелких предприятий, чьи доходы зависят от оборота низкобюджетных продуктов, что увеличивает риск сбыта просроченной продукции, уверена Анна Барабаш, гендиректор юридической фирмы Enterprise Legal Solutions.