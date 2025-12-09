Сделки с недвижимостью станут безопаснее? Госдума предложила обязательную видеофиксацию

На Охотном ряду родилась инициатива, направленная на повышение безопасности сделок с недвижимостью. Идея заключается в введении обязательного нотариального удостоверения договоров купли-продажи квартир и домов с гражданами. Данный проект разработан председателем комитета Госдумы по госстроительству Павлом Крашенинником ("Единая Россия"). Информацию подтверждает копия документа, имеющаяся в распоряжении редакции «Ведомостей».

Одним из ключевых элементов предлагаемой реформы является обязательное использование видеофиксации при оформлении сделок, особенно с участием пожилых граждан. Автор идеи предлагает разработать специальные правовые нормы, повышающие юридическую значимость видеозаписи. Основная задача мер — защита прав граждан пожилого возраста, предотвращение злоупотреблений и мошеннических схем.

Помимо этого, планируется создать отдельную базу данных, регулирующую деятельность агентов по недвижимости, с указанием объема полномочий и уровня ответственности каждого участника рынка. Для внедрения регуляции возможны варианты введения лицензии или формирования института саморегулирования риэлтерских компаний.

Эта идея возникла на фоне роста случаев мошенничества с квартирами, включая громкий случай с певицей Ларисой Долиной, потерявшей жилье вследствие недобросовестных посредников. Данную проблему подтверждают эксперты и представители правоохранительных органов.

Однако далеко не все депутаты согласны с такими мерами. Например, депутат-коммунист Алексей Корниенко призывает сосредоточиться на поиске компромиссных решений и выработки общих подходов к улучшению судебной практики, так как оставшееся время для внесения законов ограничено.

Введение обязательного нотариального подтверждения сделок с недвижимостью способно повысить уровень защищенности граждан, полагается на профессионализм нотариусов и позволяет минимизировать возможные риски, объясняет Андрей Корельский, управляющий партнер Адвокатского бюро КИАП. Тем не менее, ключевым моментом становится техническая готовность нотариатов и экономическая оправданность подобной меры. Эксперты указывают, что расширение сферы обязательного нотариата повлечёт увеличение численности сотрудников нотариальных палат, значительное улучшение технической базы и подготовку квалифицированного персонала.

Корельский ставит под сомнение способность нотариальных структур оперативно адаптироваться к новому объему работ. Одновременно возникает ситуация неопределённости в связи с возможным снижением нотариальных сборов при одновременном увеличении объёма работы. Государственный сектор нотариусов теоретически может рассчитывать на дополнительное финансирование, тогда как частные нотариусы окажутся в сложной ситуации, отмечают специалисты.

Также вызывает серьёзные вопросы пункт о расширении обязанностей нотариусов, в частности, в области оценки психического состояния граждан старшего поколения. Нотариусы не обладают необходимыми компетенциями для проведения полноценных проверок дееспособности, напоминают юристы.

Партнер юридической компании «Вертикаль» Татьяна Микони полагает, что регулирование риэлторской деятельности важно и своевременно. Она обращает внимание на распространенные заблуждения граждан, считающих, что работа с посредниками гарантированно защищает их интересы, что на деле не всегда так.

Андрей Корельский предупреждает, что проект закона о риэлторской деятельности вряд ли решит реальные проблемы рынка, поскольку многие операции осуществляются напрямую между физическими лицами посредством цифровых сервисов (Avito, Циан и другие). Такие сделки проходят мимо профессиональных игроков, ставя под сомнение действенность планируемого регулирования.

Эксперт опасается, что введение требований к лицензированию или обязательному членству в СРО усилит монополизацию рынка и сделает услуги посредников дороже, создав дополнительные препятствия для потребителя и подтолкнув рынок к теневым схемам.