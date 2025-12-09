Новости

Туризм 2025, последние новости
Кемпинги, пляжи и кафе могут появиться на территории нацпарка в Приангарье
Для развития туризма в Иркутской области нужен искусственный интеллект
Ольхон вошел в топ направлений по приросту ранних бронирований на зимний сезон
Все материалы сюжета

Томск и Шерегеш вошли в финал премии «Время молодых»

Два населенных пункта из Сибирского федерального округа – город Томск и посёлок Шерегеш в Кемеровской области – стали финалистами Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых».

Томск поборется за звание «Молодежная столица России – 2026», а Шерегеш – за статус «Город молодежи – 2026».

«Хочется, чтобы как можно больше жителей России и не только нашей страны знали о Сибири, о наших городах, их жителях и достижениях. Тем более, хочется, чтобы как можно больше молодежи приезжало к нам в Сибирь – отдыхать, работать, строить карьеру, заводить семьи», – заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Банки vs маркетплейсы: Кто победит в битве за покупателя?
Греф призвал уравнять налоговую нагрузку маркетплейсов и офлайн-продавцов
Оффлайновый ретейл пошёл в атаку на маркетплейсы
В Госдуме нашли выход из конфликта маркетплейсов с банками
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес