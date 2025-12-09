Томск и Шерегеш вошли в финал премии «Время молодых»

Два населенных пункта из Сибирского федерального округа – город Томск и посёлок Шерегеш в Кемеровской области – стали финалистами Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых».

Томск поборется за звание «Молодежная столица России – 2026», а Шерегеш – за статус «Город молодежи – 2026».

«Хочется, чтобы как можно больше жителей России и не только нашей страны знали о Сибири, о наших городах, их жителях и достижениях. Тем более, хочется, чтобы как можно больше молодежи приезжало к нам в Сибирь – отдыхать, работать, строить карьеру, заводить семьи», – заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.