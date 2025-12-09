Температура воды в теплосетях Ангарска выросла до 96 градусов

Ситуация с теплоснабжением в Ангарске продолжает улучшаться после аварии на ТЭЦ-9. По данным на утро 10 декабря, температура сетевой воды, отпускаемой со станции, за ночь достигла 96 градусов по Цельсию.

В ликвидации последствий аварии задействовано более 250 специалистов. Для усиления ремонтных бригад на станцию прибыли сотрудники с других ТЭЦ региона – из Иркутска, Усолья-Сибирского и Зимы.

Напомним, что сегодня в Ангарске введен муниципальный режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на ТЭЦ-9. В результате выхода из строя двух котлоагрегатов подача тепла была ограничена в 1546 жилых домах.