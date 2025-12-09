Путин поручил немедленно начать структурную перестройку экономики РФ: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Путин поручил немедленно начать структурную перестройку экономики России и понадеялся на временное повышение НДС, ФАС заявил об увеличении стоимости электроэнергии с января, а в Иркутской области потеплели батареи в 1,5 тысячи замерзающих домов. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Перестройка экономики

Президент РФ Владимир Путин поручил немедленно начать реализацию программы структурной перестройки экономики страны. План будет рассчитан до 2030 года и предусматривать создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест и рост потребления товаров российского производства. «Прошу приступить к его реализации незамедлительно, чтобы в конце следующего года сформулировать платформу для выхода темпов роста отечественной экономики не ниже мировых»,– сказал Путин, отметив, что экономический рост должен быть «всеобъемлющим» и охватывать все российские регионы.

Повышение временное?

С 1 января 2026 года НДС вырастет с 20 до 22% с сохранением льготной ставки 10% для всех социально значимых товаров. Путин рассчитывает, что повышение будет временным. «И когда коллеги и, кстати, Центральный банк поддержал, и Минфин активно решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение. Временное, надеюсь, но повышение», – заявил он, призвав кардинально сократить нелегальную занятость и при этом не создавать ограничений для экономического роста.

Подорожание электроэнергии

Федеральная антимонопольная служба пересмотрела тарифы на электроэнергию на 2026 год: рост цен начнется уже в январе. Корректировка связана с увеличением НДС с 20% до 22%. Изменения затронут различные регионы России, в том числе Иркутскую область, где сейчас самые низкие тарифы: они вырастут до 1,8 рубля за киловатт-час. Самая дорогая электроэнергия будет на Чукотке, где жителям придется платить почти 13 рублей за киловатт-час.

Батареи теплеют

В городе Ангарске Иркутской области продолжают устранять последствия аварии на ТЭЦ-9, в результате которой вышел из строя один котел, оставив с остывшими батареями свыше 1,5 тысячи домов. Накануне удалось растопить дополнительный котлоагрегат, повысив температуру в квартирах. Параллельно ведется подготовка к запуску уже третьего котла, что должно окончательно стабилизировать ситуацию.

В топе по доступности

Иркутская область вошла в топ-20 регионов России по доступности автомобилей для семей, разместившись на 19-й строчке. Согласно данным исследования, 22,3% семей в регионе имеют финансовую возможность приобрести в кредит новый автомобиль бюджетного сегмента стоимостью 1,3 млн рублей, среднего сегмента стоимостью 2,9 млн рублей – 6,8% семей. Возглавили рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ: здесь 57,8% семей могут позволить авто эконом-класса и 29,1% – среднего, Чукотский автономный округ – 49,4% и 25,2%, Магаданская область – 44,8% и 20,2%.