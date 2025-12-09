Путин поручил ускорить обеление экономики на фоне повышения НДС

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам подчеркнул, что одной из ключевых задач правительства на 2026 год является «обеление» национальной экономики. Он напомнил, что Кабмин уже подготовил соответствующий план и обратил внимание на важность легализации бизнеса в условиях повышения НДС, сообщает газета "Ведомости".

Скрин с сайта http://kremlin.ru/

Глава государства отметил необходимость устранения незаконного оборота продукции как на оптовых, так и на розничных рынках, а также в цифровом пространстве. При этом он подчеркнул, что не требуется проведение массовых рейдов, но порядок должен быть наведен обязательно. Особое внимание Путин уделил сокращению нелегальной занятости и усилению контроля за обращением наличных денег.

Путин подчеркнул, что меры должны быть взвешенными и не создавать препятствий для экономического роста. Предприниматели и добросовестные компании должны получить реальные возможности для развития и ощутимую выгоду от легализации рынка. Для государства и общества это должно выразиться в увеличении поступлений в бюджеты всех уровней.

Вице-премьер Александр Новак рассказал, что меры плана направлены на усиление ответственности за нарушение норм и введение нового регулирования в ряде сфер. Ожидается, что реализация плана позволит снизить долю теневой экономики в ВВП на 1,5 процентного пункта за три года. По оценкам Минфина, сейчас теневой сектор составляет 10–12% ВВП. Дополнительные поступления в бюджеты могут достигать около 1 трлн рублей ежегодно начиная с 2027 года.

Путин обратил внимание, что большая часть законодательных инициатив по обелению экономики запланирована на IV квартал 2026 года, тогда как повышение НДС до 22% вступит в силу с начала года. Он отметил, что существует риск ухудшения собираемости из-за ухода бизнеса в тень, и поручил ускорить работу по обелению, подчеркнув необходимость открытого и честного подхода.

План охватывает шесть ключевых секторов: торговлю в рамках ЕАЭС, внутренний рынок, рынок труда, оборот наличных и цифровых валют, нелегальное кредитование, а также рынок табачной и никотиносодержащей продукции.

В 2026 году будет запущен механизм подтверждения реальности российского получателя товаров из стран ЕАЭС и авансовой оплаты НДС — система СПОТ, отметил Новак.

Глава Федеральной таможенной службы Алексей Пикалев сообщил, что система СПОТ будет запущена с 1 апреля 2026 года. После её внедрения груз, ввозимый из стран ЕАЭС, не сможет пересечь границу без подтверждения наличия российского налогового резидента — получателя. Это позволит точно определить, существует ли конкретный получатель в России, и существенно сократит возможности для нелегальных схем импорта. Система также предусматривает авансовую уплату НДС при ввозе товаров из стран ЕАЭС. Согласно расчётам Минфина, внедрение СПОТ обеспечит государственному бюджету дополнительные поступления в размере около 300 млрд рублей в период 2026–2028 годов, сообщает «Интерфакс».

В рамках плана также предусмотрено исключение бесконтрольного вывоза из России наличных рублей с неустановленным происхождением, включая операции с государствами-членами ЕАЭС, а также ограничение вывоза золота в слитках, рассказал вице-премьер Александр Новак.

Правительство намерено бороться с предпринимателями, ведущими торговлю и оказывающими услуги без государственной регистрации или без использования контрольно-кассовой техники.

Кроме того, планируется законодательно закрепить признаки трудовых отношений, чтобы минимизировать подмену трудовых договоров договорами с самозанятыми. Для работодателей будет введена административная ответственность за нарушения в этой сфере, отметил Новак.

В числе мер по обелению экономики — стимулирование перехода к безналичным формам оплаты. Законодательно будет урегулирован оборот цифровой валюты, а также установлена административная ответственность за нарушение законодательства о майнинге цифровых валют и уголовная ответственность за незаконный майнинг.

Власти также планируют ужесточить ответственность, вплоть до уголовной, для лиц, незаконно предоставляющих потребительские кредиты. Кроме того, в планах — введение лицензирования оптовой и розничной торговли табачной и никотиносодержащей продукцией, добавил вице-премьер.